Football : le Danois Christian Eriksen s'effondre lors d'un match amical contre l'Ukraine, cinq ans après son malaise cardiaque

Le footballeur danois Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque en 2021 lors de l’Euro, s’est effondré ce dimanche en plein match amical contre l’Ukraine.

Une image qui rappelle de mauvais souvenirs. Christian Eriksen s’est effondré lors du match amical opposant son pays à l’Ukraine, ce dimanche, avant d’être évacué « conscient », comme l’a rapporté la Fédération danoise. Le joueur avait déjà été victime d’un malaise cardiaque en 2021.

Danish player has collapsed on the pitch



All players from both sides huddling round the player as treatment is under way



Danish players in tears pic.twitter.com/cs98dnuzas — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 7, 2026

À la 64e minute de jeu, à Odense, l’actuel joueur de Wolfsburg (Allemagne), âgé de 34 ans, s’est d’abord tenu la poitrine avant de s’écrouler au sol. L’arbitre de la rencontre a immédiatement demandé l’intervention des soigneurs.

Les joueurs ukrainiens et danois se sont recueillis après l'évacuation de Christian Eriksen. https://t.co/7bPNcmonRhpic.twitter.com/EWZcaHfmoT — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 7, 2026

Entouré par ses partenaires et les joueurs ukrainiens, l’ancien milieu de Manchester United et de l’Inter Milan a notamment été soigné sur le terrain avant d’être évacué sur une civière. Le match a été définitivement arrêté. La Fédération danoise a tenu à rassurer en indiquant que le joueur était «conscient» et allait «bien compte tenu des circonstances».

Christian Eriksen er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt.



Kampen er afblæst. pic.twitter.com/NCCx92nm6v — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026

Lors de l’Euro 2021, le 12 juin 2021, Christian Eriksen avait déjà été victime d’un malaise cardiaque lors d’un match face à la Finlande. Les secours avaient procédé à des massages cardiaques et utilisé un défibrillateur. Par la suite, un défibrillateur automatique lui avait été implanté.