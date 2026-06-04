Football : pourquoi Luca Zidane portait-il un masque lors du match Pays-Bas – Algérie ?

Luca Zidane, gardien de buts de l’équipe d’Algérie, portait un masque de protection mercredi soir lors du match contre les Pays-Bas, en préparation à la Coupe du monde 2026.

Il a marqué les esprits. Auteur d’une très belle performance lors de la victoire de l’Algérie contre les Pays-Bas (0-1) mercredi soir à Rotterdam en match de préparation à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), Luca Zidane est apparu avec un étrange masque sur le visage.

Blessé fin avril avec Grenade en D2 espagnole lors d’un match contre Almeria, le fils de «Zizou» a fait son retour après plusieurs semaines de repos. Il avait d’ailleurs connu une commotion et des fractures de la mâchoire et du menton.

4 - Luca Zidane après ses 7 premières sélections avec l'Algérie 🇩🇿 :



4 buts évités (dont 1.6 contre les Pays-Bas hier)

86% de tirs arrêtés

5 clean sheets



Imposant. pic.twitter.com/bouUlGDddC — OptaJean (@OptaJean) June 4, 2026

Il était donc nécessaire pour lui de porter un masque pour se protéger, comme beaucoup de joueurs ont pu le faire avant lui. Luca Zidane, qui avait disputé la Coupe d’Afrique des nations en décembre et janvier dernier au Maroc, devrait ainsi jouer le Mondial avec cette protection.

Pour rappel, les Fennecs ont été placés dans le groupe J avec l’Argentine, la Jordanie et l’Autriche.