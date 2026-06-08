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Cyclisme : le classement général du Tour Auvergne-Rhône-Alpes après la 2e étape

Alex Baudin occupe la tête du classement général à l'issue de la 2e étape. Alex Baudin occupe la tête du classement général à l'issue de la 2e étape. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

A l’issue de la 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, remportée en solitaire par le Danois Anthon Charmig, Alex Baudin occupe toujours la tête du classement général devant Ramses Debruyne.

Le classement général après la 2e étape

1. Alex Baudin (FRA/EFE) en 9h27’40’’

2. Ramses Debruyne (BEL/APC) à 32’’

3. Kevin Vermaerke (USA/UAD) à 32’’

4. Léo Bisiaux (FRA/DCT) à 32’’

5. Ben Tulett (GBR/TVL) à 32’’

6. Luke Tuckwell (AUS/RBH) à 32’’

7. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) à 32’’

8. Oscar Onley (GBR/IGD) à 32’’

9. Rudy Molard (FRA/GFC) à 32’’

10. Lucas Plapp (AUS/JAY) à 32’’

CyclismeSportClassement

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