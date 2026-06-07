Cyclisme : le classement final du Tour d’Italie féminin remporté par la Néerlandaise Demi Vollering

Ce dimanche, la cycliste néerlandaise Demi Vollering a remporté son premier Tour d’Italie à Saluzzo, en s’assurant la victoire finale devant sa compatriote Anna van der Breggen lors de la dernière étape.
Le classement du Giro féminin 2026
1. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) en 29h54’19’’
2. Antonia Niedermaier (ALL/CSR) à 30’’
3. Anna van der Breggen (NED/DLT) à 1’37’’
4. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) à 2’44’’
5. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) à 3’26’’
6. Femke de Vries (NED/TVL) à 5’07’’
7. Isabella Holmgren (CAN/TFS) à 7’10’’
8. Urška Žigart (SLO/AGS) à 12’19’’
9. Valentina Cavallar (AUT/DLT) à 13’12’’
10. Lore De Schepper (BEL/AGS) à 13’29’’