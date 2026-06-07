Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Cyclisme : le classement final du Tour d’Italie féminin remporté par la Néerlandaise Demi Vollering

La Néerlandaise s'est imposée au terme de l'ultime étape. [LaPresse / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, la cycliste néerlandaise Demi Vollering a remporté son premier Tour d’Italie à Saluzzo, en s’assurant la victoire finale devant sa compatriote Anna van der Breggen lors de la dernière étape.

Le classement du Giro féminin 2026

1. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) en 29h54’19’’

2. Antonia Niedermaier (ALL/CSR) à 30’’

3. Anna van der Breggen (NED/DLT) à 1’37’’

4. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) à 2’44’’

5. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) à 3’26’’

6. Femke de Vries (NED/TVL) à 5’07’’

7. Isabella Holmgren (CAN/TFS) à 7’10’’

8. Urška Žigart (SLO/AGS) à 12’19’’

9. Valentina Cavallar (AUT/DLT) à 13’12’’

10. Lore De Schepper (BEL/AGS) à 13’29’’

CyclismeTour d'ItalieSportGiro

À suivre aussi

VTT de descente : «On connaît vraiment chaque caillou, chaque racine», confie Myriam Nicole, championne du monde 2022
Jonas Vingegaard a remporté le Tour d'Italie pour la première fois de sa carrière.
Tour d’Italie 2026 : combien Jonas Vingegaard va-t-il toucher après son sacre sur le Giro ?
Jonas Vingegaard a devancé de plus de cinq minutes l'Autrichien Félix Gall.
Tour d'Italie 2026 : le classement général après le sacre de Jonas Vingegaard

Ailleurs sur le web

Dernières actualités