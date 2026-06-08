Cyclisme : un coureur néerlandais plaqué au sol et maitrisé par la police après avoir été disqualifié sur la Ronde de l’Oise

Un coureur néerlandais a été plaqué au sol et maitrisé par la police après avoir été disqualifié dimanche 7 juin sur la Ronde de l’Oise par les commissaires de course de l’UCI.

Il n’en est pas à sa première exclusion. Engagé sur la Ronde de l’Oise, Jan-Willem van Schip (31 ans) a été disqualifié, dimanche, par les commissaires de course de l’UCI lors de la 4e et dernière étape.

Alors qu’il avait déjà écopé d’une première amende de 200 francs suisses (environ 218 euros) et du retrait de cinq points UCI lors de la 2e étape pour avoir «utilisé une position ou un point d’appui non conforme sur le vélo qui représente un danger pour le cycliste ou ses concurrents», le coureur néerlandais a été sanctionné pour l’«utilisation d’un équipement vestimentaire non conforme».

Les commissaires lui auraient reproché d’avoir glissé un bidon dans son maillot, une technique qui peut permettre de gagner en aérodynamisme. Mais malgré cette décision, le coureur de la formation Azerion/Villa Valkenburg a refusé de s’arrêter et a continué sa route, forçant les forces de l’ordre à intervenir.

Présents le long du parcours, des gendarmes ont plaqué au sol et maitrisé sur le bas-côté de la route Jan-Willem van Schip, qui s’est vu infliger une nouvelle amende totale de 300 francs suisses (environ 327 euros) pour non-respect «des instructions des organisateurs ou des commissaires» ainsi que l'utilisation de son équipement non approprié.

Et cette disqualification est déjà sa 3e en moins d’un an. Connu pour ses positions aérodynamiques extrêmes, Jan-Willem van Schip, qui évolue également sur piste, avait été exclu du Tour des Pays-Bas en octobre dernier à cause d'une tige de selle non conforme puis du Tour de Grèce le mois dernier en raison de la position de ses avant-bras sur son guidon. En 2021, il avait également été exclu du Tour de Belgique puis sur la Flèche de Heist en 2023 à cause de l’utilisation d’un guidon inhabituel.