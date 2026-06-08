Tennis : le nombre impressionnant de places perdues par Loïs Boisson au classement WTA après Roland-Garros

Le nouveau classement WTA a été publié ce lundi après la victoire de Mirra Andreeva à Roland-Garros samedi. Loïs Boisson a perdu une centaine de places.
Une chute malheureusement attendue. Après sa terrible désillusion et son élimination au premier tour de Roland-Garros, la joueuse de tennis Loïs Boisson, demi-finaliste en 2025, chute de 112 places et sort du Top 100 du classement de la WTA pour émarger au 155e rang cette semaine.
Plus haut, la Russe Mirra Andreeva (19 ans) est remontée au 6e rang de la WTA après sa victoire à Roland-Garros dont la finaliste inattendue Maja Chwalinska a fait un bond de 93 places pour se hisser au 21e rang.
Classement WTA au 8 juin 2026
1. Aryna Sabalenka (BLR) 9.090 pts
2. Elena Rybakina (KAZ) 8.143 pts
3. Iga Swiatek (POL) 6.733 pts
4. Jessica Pegula (USA) 6.056 pts (+1 place)
5. Amanda Anisimova (USA) 5.848 pts (+1 place)
6. Mirra Andreeva (RUS) 5.751 pts (+2 places)
7. Coco Gauff (USA) 4.879 pts (-3 places)
8. Elina Svitolina (UKR) 4.315 pts (-1 place)
9. Victoria Mboko (CAN) 3.670 pts
10. Karolina Muchova (CZE) 3.438 pts
11. Belinda Bencic (SUI) 3.385 pts
12. Marta Kostyuk (UKR) 3.157 pts (+3 places)
13. Linda Noskova (CZE) 3.054 pts (-1 place)
14. Jasmine Paolini (ITA) 2.617 pts (-1 place)
15. Naomi Osaka (JPN) 2.571 pts (+1 place)
16. Diana Shnaider (RUS) 2.506 pts (+7 places)
17. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2.449 pts (-3 places)
18. Sorana Cirstea (ROM) 2.415 pts
19. Iva Jovic (USA) 2.366 pts (-2 places)
20. Anna Kalinskaya (RUS) 2.212 pts (+4 places)
21. Maja Chwalinska (POL) 1.996 pts (+93 places)
55. Diane Parry (FRA) 1.070 pts (+37 places)
71. Varvara Gracheva (FRA) 959 pts (-1 place)
80. Elsa Jacquemot (FRA) 911 pts (-13 places)
155. Loïs Boisson (FRA) 494 pts (-112 places)