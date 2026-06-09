A l’issue de la 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes et le contre-la-montre par équipe remporté par la Team Visma Lease a Bike, Alex Baudin occupe toujours la tête du classement général devant Kévin Vauquelin.
Le classement général après la 3e étape
1. Alex Baudin (FRA/EFE) en 10h01’01’’
2. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) à 12’’
3. Oscar Onley (GBR/IGD) à 12’’
4. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 15’’
5. Juan Ayuso (ESP/LTK) à 47’’
6. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) à 47’’
7. Jørgen Nordhagen (NOR/TVL) à 50’’
8. Maxim Van Gils (BEL/RBH) à 56’’
9. Bruno Armirail (FRA/TVL) à 57’’
10. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) à 57’’
11. Léo Bisiaux (FRA/DCT) à 59’’
12. Paul Seixas (FRA/DCT) à 1’
13. Luke Plapp (AUS/JAY) à 1’
14. Luke Tuckwell (AUS/RBH) à 1’03’’
15. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) à 1’07’’
16. Isaac Del Toro (MEX/UAD) à 1’16’’
17. Kevin Vermaerke (USA/UAD) à 1’20’’
18. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 1’21’’
19. Ramses Debruyne (BEL/APC) à 1’48’’
20. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) à 1’51’’