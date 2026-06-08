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France-Irlande du Nord, match de préparation à la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleus vont devoir se rattraper après leur défaite contre les Ivoiriens. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France de football affronte l’Irlande du Nord, ce lundi 8 juin, pour son dernier match de préparation à la Coupe du monde 2026.

Se rattraper et se préparer. Après s’être inclinée jeudi dernier face à la Côte d’Ivoire (1-2), l’équipe de France de football affronte l’Irlande du Nord ce lundi soir (21h10) pour son second test avant de s’envoler pour la Coupe du monde 2026.

Une rencontre qui se disputera au stade Pierre-Mauroy de Lille et lors de laquelle Didier Deschamps devrait en profiter pour tester une nouvelle fois ses joueurs avant de rallier, mercredi, leur camp de base à Boston.

Les vice-champions du monde affronteront ensuite le Sénégal, mardi 16 juin, pour leur premier match du Mondial.

L'équipe de France affronte l'Irlande du Nord avant de s'envoler pour la Coupe du monde.
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Programme TV

France – Irlande du Nord

Match de préparation à la Coupe du monde 2026

Lundi 8 juin

21h10 sur TF1

Equipe de FranceFootballCoupe du monde 2026Quelle heure quelle chaîne

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