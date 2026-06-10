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Cyclisme : le classement général du Tour Auvergne-Rhône-Alpes après la 4e étape

Alex Baudin occupe la tête du classement général à l'issue de la 4e étape. Alex Baudin occupe la tête du classement général à l'issue de la 4e étape. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A l’issue de la 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, remportée par l'Américain Quinn Simmons, Alex Baudin occupe toujours la tête du classement général devant Kévin Vauquelin.

Le classement général après la 4e étape

1. Alex Baudin (FRA/EFE) en 13h35’13’’

2. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) à 12’’

3. Oscar Onley (GBR/IGD) à 12’’

4. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 15’’

5. Juan Ayuso (ESP/LTK) à 47’’

6. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) à 47’’

7. Jorgen Nordhagen (NOR/TVL) à 50’’

8. Carlos Rodriguez (ESP/IGD) à 57’’

9. Léo Bisiaux (FRA/DCT) à 59’’

10. Paul Seixas (FRA/DCT) à 1’

11. Luke Plapp (AUS/JAY) à 1’

12. Luke Tuckwell (AUS/RBH) à 1’03’’

13. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) à 1’07’’

14. Isaac Del Toro (MEX/UAD) à 1’16’’

15. Kevin Vermaerke (USA/UAD) à 1’20’’

16. Bruno Armirail (FRA/TVL) à 1’20’’

17. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 1’21’’

18. Ramses Debruyne (BEL/APC) à 1’48’’

19. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) à 1’51’’

20. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) à 1’51’’

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