Cyclisme : le classement général du Tour Auvergne-Rhône-Alpes après la 4e étape

A l’issue de la 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, remportée par l'Américain Quinn Simmons, Alex Baudin occupe toujours la tête du classement général devant Kévin Vauquelin.
Le classement général après la 4e étape
1. Alex Baudin (FRA/EFE) en 13h35’13’’
2. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) à 12’’
3. Oscar Onley (GBR/IGD) à 12’’
4. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 15’’
5. Juan Ayuso (ESP/LTK) à 47’’
6. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) à 47’’
7. Jorgen Nordhagen (NOR/TVL) à 50’’
8. Carlos Rodriguez (ESP/IGD) à 57’’
9. Léo Bisiaux (FRA/DCT) à 59’’
10. Paul Seixas (FRA/DCT) à 1’
11. Luke Plapp (AUS/JAY) à 1’
12. Luke Tuckwell (AUS/RBH) à 1’03’’
13. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) à 1’07’’
14. Isaac Del Toro (MEX/UAD) à 1’16’’
15. Kevin Vermaerke (USA/UAD) à 1’20’’
16. Bruno Armirail (FRA/TVL) à 1’20’’
17. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 1’21’’
18. Ramses Debruyne (BEL/APC) à 1’48’’
19. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) à 1’51’’
20. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) à 1’51’’