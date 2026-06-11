Coupe du monde 2026 : combien l’équipe sacrée championne touchera-t-elle ?

La Fifa lance ce jeudi la Coupe du monde 2026. Et la contribution financière qui sera redistribuée aux 48 équipes est colossale, avec plus de 620 millions d'euros.

Le jackpot ! La Coupe du monde 2026, qui se tient aux Etats-Unis, Canada et Mexique promet de reverser des sommes pharaoniques. «Le Conseil de la Fifa a approuvé une contribution financière record de 727 millions de dollars (620 millions d’euros)», a annoncé l’instance internationale.

La Fifa, qui évoque une augmentation de 50% par rapport au Mondial 2022 au Qatar, ce qui correspond aux 50% d'augmentation des équipes participantes, de 32 à 48, offrira ainsi un chèque de 50 millions de dollars (42,5 millions d’euros) à l’équipe sacrée championne du monde. Le finaliste malheureux recevra 33 millions de dollars (28 millions d’euros).

A noter que chaque équipe recevra 1,5 million de dollars (1,2 million d’euros) «pour couvrir ses frais de préparation». Au total, 655 millions de dollars (557,4 millions d’euros) seront alloués aux primes.

La dotation de la Coupe du monde 2026

Champion : 50 millions de dollars (42,5 millions d’euros)

Finaliste : 33 millions de dollars (28 millions d’euros)

3e place : 29 millions de dollars (24,6 millions d’euros)

4e place : 27 millions de dollars (22,9 millions d’euros)

5e-8e place : 19 millions de dollars (16,1 millions d’euros)

9e-16e place : 15 millions de dollars (12,7 millions d’euros)

17e- 32e place : 11 millions de dollars (9,3 millions d’euros)

33e-48e place : 9 millions de dollars (7,6 millions d’euros)