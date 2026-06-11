Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : combien l’équipe sacrée championne touchera-t-elle ?

La Coupe du monde 2026 a lieu du 11 juin au 19 juillet. [Sportsfile / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

La Fifa lance ce jeudi la Coupe du monde 2026. Et la contribution financière qui sera redistribuée aux 48 équipes est colossale, avec plus de 620 millions d'euros.

Le jackpot ! La Coupe du monde 2026, qui se tient aux Etats-Unis, Canada et Mexique promet de reverser des sommes pharaoniques. «Le Conseil de la Fifa a approuvé une contribution financière record de 727 millions de dollars (620 millions d’euros)», a annoncé l’instance internationale.

La Fifa, qui évoque une augmentation de 50% par rapport au Mondial 2022 au Qatar, ce qui correspond aux 50% d'augmentation des équipes participantes, de 32 à 48, offrira ainsi un chèque de 50 millions de dollars (42,5 millions d’euros) à l’équipe sacrée championne du monde. Le finaliste malheureux recevra 33 millions de dollars (28 millions d’euros).

A noter que chaque équipe recevra 1,5 million de dollars (1,2 million d’euros) «pour couvrir ses frais de préparation». Au total, 655 millions de dollars (557,4 millions d’euros) seront alloués aux primes.

L'arbitre français François Letexier officiera pendant la Coupe du monde 2026.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : voici combien les arbitres vont toucher pendant la compétition Lire

La dotation de la Coupe du monde 2026

Champion : 50 millions de dollars (42,5 millions d’euros)
Finaliste : 33 millions de dollars (28 millions d’euros)
3e place : 29 millions de dollars (24,6 millions d’euros)
4e place : 27 millions de dollars (22,9 millions d’euros)
5e-8e place : 19 millions de dollars (16,1 millions d’euros)
9e-16e place : 15 millions de dollars (12,7 millions d’euros)
17e- 32e place : 11 millions de dollars (9,3 millions d’euros)
33e-48e place : 9 millions de dollars (7,6 millions d’euros)

Coupe du monde 2026argentFootballsélectionsélections

À suivre aussi

La France terminera en tête du groupe I en cas de succès ou de match nul contre la Norvège.
Coupe du monde 2026 : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le choc entre la France et la Norvège
Désiré Doué pourrait retrouver une place de titulaire sur le côté gauche de l'attaque française.
Coupe du monde 2026 : voici la composition probable de l’équipe de France pour le choc contre la Norvège
Le Brésil jouera son 16e de finale contre les Pays-Bas, le Japon ou la Suède.
Coupe du monde 2026 : le programme complet des 16es de finale

Ailleurs sur le web

Dernières actualités