Coupe du monde 2026 : voici combien les arbitres vont toucher pendant la compétition

Les arbitres retenus pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) seront mieux rémunérés que lors de la précédente édition organisée au Qatar.

Un joli pécule pour les hommes au sifflet. Les arbitres retenus pour la Coupe du monde 2026 seront davantage rémunérés que lors de la précédente édition.

Alors qu’ils avaient touché environ 60.000 euros au Qatar, ils percevront aux alentours de 86.000 euros chacun pour leur participation à la compétition, a rapporté The Times. Les salaires des officiels ont ainsi «doublé depuis la Coupe du monde 2014» au Brésil, toujours selon le quotidien britannique.

Et des primes supplémentaires, dont le montant n’a pas été révélé, seront versées aux arbitres qui officieront pendant les rencontres de la phase à élimination direct, soit des 16es de finale jusqu’à la finale, le 19 juillet prochain, sur la pelouse du MetLife Stadium de New York.

Pour cette 23e édition, organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, 52 arbitres centraux, dont les Français Clément Turpin et François Letexier, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo ont été retenus pour diriger les 104 matchs du tournoi, soit 41 de plus qu’au Qatar en 2022.