Les Pays-Bas ont mené à deux reprises avant d'être repris et tenus en échec par le Japon 2-2 à Dallas. Après une première période sans grand rythme, le match s'est emballé. Virgil Van Dijk a ouvert le score pour les Néerlandais (51e), Keito Nakamura a rapidement égalisé (57e). Crysencio Summerville a redonné l'avantage aux «Oranje» (64e) avant que Daichi Kamada ne remettent les deux équipes à parité en fin de rencontre (89e).
Kamada égalise sur corner à la 89e minute de jeu !
Après une première période terne, les deux équipes sont revenues avec de meilleures intentions. Et le score s'en suit. Les Néerlandais mènent 2-1 pour le moment.
A Dallas, le coup d'envoi entre les Pays-Bas et le Japon a été donné !
Victoire finale de l'Allemagne face au Curaçao, 7-1. Un score qui rappelle évidemment celui que la Mannschaft avait infligé au Brésil en demi-finale en 2014.
Malgré le premier but du Curaçao, l'Allemagne a ensuite repris facilement ses distances et mène 4-1 en début de seconde période
Mené au score par les Allemands, Curaçao, qui dispute sa première Coupe du monde, a égalisé par Livano Comenencia. Ce dernier devient ainsi le premier buteur de l'histoire de son pays dans la compétition.
Comenencia égalise pour Curaçao ⚽️
Curaçao revient à 1-1.
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Le premier match de cette nouvelle journée entre l'Allemagne et Curaçao est lancé. La rencontre se dispute à Houston.
Après les trois matchs joués cette nuit, la Coupe du monde suit son cours ce dimanche 14 juin avec deux autres rencontres dans la soirée :
Groupe E
19h : Allemagne-Curaçao
Groupe F
22h : Pays-Bas-Japon
Pour son entrée en lice dans le Mondial-2026, l'Australie, surmotivée, a donné une leçon de réalisme à la Turquie dont on était en droit d'attendre mieux et logiquement battue (2-0) samedi à Vancouver.
Les Australiens, qui avaient donné du fil à retordre à l'Argentine de Lionel Messi, victorieuse (2-1) en 8es de finale il y a quatre ans sur sa route vers un troisième sacre, ont marqué deux très beaux buts.
Le premier par Nestory Irankuda, lancé en profondeur et qui, d'un contrôle, à réussi un grand pont sur son défenseur avant de tromper le gardien d'un tir imparable (27e).
Le second a été l'oeuvre de Connor Metcalfe, qui s'est tranquillement approché de la surface sans être inquiété, avant de décocher une frappe tendue au premier poteau (75e).
Pour son retour en Coupe du monde, 28 ans après, l'Écosse a dominé Haïti (1-0) sans marge, samedi à Foxborough, et prend la tête du groupe C du Mondial 2026 avant d'affronter le Maroc et le Brésil.
John McGinn, le milieu de terrain d'Aston Villa, a repris une frappe repoussée de Che Adams après une centre du remuant Ben Gannon-Doak côté droit, pour ouvrir le score avec un peu de réussite et délivrer le Gilette Stadium, l'antre des New England Patriots, majoritairement peuplée de supporters en kilt (1-0, 28e).
Le Maroc, demi-finaliste surprise en 2022, a tenu en échec le Brésil (1-1) qui devra hausser son niveau de jeu s'il veut remporter une sixième étoile au Mondial 2026, samedi dans un Metlife Stadium comble à East Rutherford, en banlieue de New York (80.663 spectateurs).
Les Marocains, séduisants dès l'entame, ont ouvert le score par le milieu offensif Ismael Saibari (21e), avant que l'attaquant Vinicius Jr n'égalise (32e) pour des Brésiliens qui ont su réagir et mieux maîtriser les débats en seconde période sans toutefois parvenir à forcer la décision.