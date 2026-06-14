Pour son entrée en lice dans le Mondial-2026, l'Australie, surmotivée, a donné une leçon de réalisme à la Turquie dont on était en droit d'attendre mieux et logiquement battue (2-0) samedi à Vancouver.

Les Australiens, qui avaient donné du fil à retordre à l'Argentine de Lionel Messi, victorieuse (2-1) en 8es de finale il y a quatre ans sur sa route vers un troisième sacre, ont marqué deux très beaux buts.

Le premier par Nestory Irankuda, lancé en profondeur et qui, d'un contrôle, à réussi un grand pont sur son défenseur avant de tromper le gardien d'un tir imparable (27e).

Le second a été l'oeuvre de Connor Metcalfe, qui s'est tranquillement approché de la surface sans être inquiété, avant de décocher une frappe tendue au premier poteau (75e).