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Coupe du monde 2026 : la belle image des supporters japonais qui nettoient les tribunes (vidéo)

Le geste des supporters japonais a été apprécié sur les réseaux sociaux. [@FOX4]
Par Dylan Veerasamy
Publié le - Mis à jour le

À l'issue de la rencontre entre le Japon et les Pays-Bas (2-2), les supporters japonais ont été unanimement salués sur les réseaux sociaux pour avoir nettoyé les tribunes dans lesquels ils étaient installés.

Un respect des lieux et une attitude toujours appréciés. C'est devenu une image incontournable sur les réseaux sociaux après chaque compétition majeure où le Japon est présent : les supporters des «Samurai Blue», équipés de gants et de sacs poubelle, ramassant les déchets et autres saletés présentes dans les tribunes qu'ils occupaient.

Cette attitude a été grandement saluée sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre qui a opposé la formation asiatique aux Pays-Bas (2-2), à Dallas.

Un respect pour tout le monde

Mais pour les supporters japonais, il s'agit d'une attitude normale. «C'est culturel, c'est un respect pour tout : pour les joueurs, les supporters et le stade», explique une supportrice.

«C'est un honneur d'être ici, donc nous ne voulons pas semer le désordre et le laisser ainsi», ajoute-t-elle.

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Lors des Jeux olympiques de Paris, en 2024, l'attitude des supporters japonais avait déjà été saluée par le public français et mondial, qui avait apprécié ce geste, repris par certains supporters étrangers dans la foulée.

Coupe du monde 2026FootballJapon

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