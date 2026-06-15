Coupe du monde 2026 : la belle image des supporters japonais qui nettoient les tribunes (vidéo)

À l'issue de la rencontre entre le Japon et les Pays-Bas (2-2), les supporters japonais ont été unanimement salués sur les réseaux sociaux pour avoir nettoyé les tribunes dans lesquels ils étaient installés.

Un respect des lieux et une attitude toujours appréciés. C'est devenu une image incontournable sur les réseaux sociaux après chaque compétition majeure où le Japon est présent : les supporters des «Samurai Blue», équipés de gants et de sacs poubelle, ramassant les déchets et autres saletés présentes dans les tribunes qu'ils occupaient.

After cheering their team on to a draw, Japan (@jfa_en) fans clean up the stands at Dallas Stadium. pic.twitter.com/oJCxuog8V0 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

Cette attitude a été grandement saluée sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre qui a opposé la formation asiatique aux Pays-Bas (2-2), à Dallas.

Japan fans clean up after the game with the help of @Jaboowins! pic.twitter.com/JufyGy3Yn2 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

Un respect pour tout le monde

Mais pour les supporters japonais, il s'agit d'une attitude normale. «C'est culturel, c'est un respect pour tout : pour les joueurs, les supporters et le stade», explique une supportrice.

The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

«C'est un honneur d'être ici, donc nous ne voulons pas semer le désordre et le laisser ainsi», ajoute-t-elle.

Lors des Jeux olympiques de Paris, en 2024, l'attitude des supporters japonais avait déjà été saluée par le public français et mondial, qui avait apprécié ce geste, repris par certains supporters étrangers dans la foulée.