Formule 1 : ce record historique battu par Lewis Hamilton que détenait Michael Schumacher en Catalogne

En s'imposant ce dimanche 14 juin à Montmelo, lors du Grand Prix de Catalogne en Formule 1, Lewis Hamilton a battu un record détenu par Michael Schumacher.

Encore un peu plus dans l’histoire. En remportant le Grand Prix de Catalogne de Formule 1, dimanche sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo, le Britannique Lewis Hamilton s’est offert sa première victoire avec Ferrari et sa 106e victoire en carrière.

Mais en plus de ces chiffres déjà impressionnants, le pilote de 41 ans, qui a devancé ses compatriotes George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren), a aussi remporté son septième succès sur ce circuit, qui va ensuite laisser sa place au circuit Madring de Madrid à partir de l’an prochain.

Lewis Hamilton s’est ainsi imposé en 2014, 2017, 2019, 2019, 2020 et 2021 avec Mercedes et donc en 2026 avec Ferrari. C’est plus que Michael Schumacher qui détenait le record avec six victoires.

Le légendaire pilote allemand, toujours placé dans le coma, s’était imposé en 1995 avec Benetton-Renault et en 1996, 2001, 2002, 2003 et 2004 au volant d’une Ferrari.