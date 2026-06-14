Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Formule 1 : ce record historique battu par Lewis Hamilton que détenait Michael Schumacher en Catalogne

Lewis Hamilton a remporté sa première victoire avec Ferrari. [REUTERS/Nacho Doce]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En s'imposant ce dimanche 14 juin à Montmelo, lors du Grand Prix de Catalogne en Formule 1, Lewis Hamilton a battu un record détenu par Michael Schumacher.

Encore un peu plus dans l’histoire. En remportant le Grand Prix de Catalogne de Formule 1, dimanche sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo, le Britannique Lewis Hamilton s’est offert sa première victoire avec Ferrari et sa 106e victoire en carrière.

Mais en plus de ces chiffres déjà impressionnants, le pilote de 41 ans, qui a devancé ses compatriotes George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren), a aussi remporté son septième succès sur ce circuit, qui va ensuite laisser sa place au circuit Madring de Madrid à partir de l’an prochain.

Lewis Hamilton s’est ainsi imposé en 2014, 2017, 2019, 2019, 2020 et 2021 avec Mercedes et donc en 2026 avec Ferrari. C’est plus que Michael Schumacher qui détenait le record avec six victoires.

Sur le même sujet Formule 1 : Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Oscar Piastri… La liste des vainqueurs de Grand Prix encore en activité Lire

Le légendaire pilote allemand, toujours placé dans le coma, s’était imposé en 1995 avec Benetton-Renault et en 1996, 2001, 2002, 2003 et 2004 au volant d’une Ferrari.

Formule 1Lewis HamiltonMichael SchumacherSport

À suivre aussi

Formule 1 : Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Oscar Piastri… La liste des vainqueurs de Grand Prix encore en activité
George Russell s'élancera devant Lewis Hamilton et Kimi Antonelli.
Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix de Catalogne
Formule 1 : après sa réclamation, Pierre Gasly (Alpine) récupère sa troisième place au Grand Prix de Monaco

Ailleurs sur le web

Dernières actualités