En ce début de match, l'Angleterre obtient un pénalty après une faute de Luka Modric sur Noni Madueke.
Harry Kane voit sa tentative détournée par Dominik Livakovic mais l'arbitre français Clément Turpin le fait retirer et l'attaquant anglais le transforme.
C'est parti entre Anglais et Croates pour ce gros choc entre grosses nations européennes. Le match se joue à Arlington dans le Texas.
Et une nouvelle surprise dans cette Coupe du monde. Pour son entrée en lice, le Portugal de Cristiano Ronaldo n'a pu faire mieux que le match nul (1-1) contre la RD Congo.
Joao Neves avait ouvert le score dès la 6e minute. Yoane Wissa a égalisé juste avant la mi-temps.
Juste avant la pause, Yoane Wissa égalise pour la RD Congo face au Portugal !
L'attaquant inscrit ainsi le tout premier but de l'histoire des Léopards en Coupe du monde.
Après six minutes de jeu, c'est Joao Neves, le milieu de terrain du PSG, qui ouvre le score de la tête pour le Portugal. Ca fait 1-0.
Le coup d'envoi est donné entre le Portugal de CR7 et la RD Congo à Houston.
Le Portugal va affronter la République démocratique du Congo ce mercredi à 19h, comptant pour le groupe K.
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— Portugal (@selecaoportugal) June 17, 2026
L'Autriche a battu la Jordanie (3-1) dans ce deuxième match du groupe J. Marko Arnautovic a inscrit le troisième but sur pénalty en toute fin de rencontre.
Les joueurs au maillot rouge ont repris l'avantage face à la Jordanie (2-1) grâce à un but contre son camp du numéro 5, Yazan Abu Arab.
L'attaquant autrichien Marko Arnautovic pensait avoir redonné l'avantage à son pays en inscrivant le deuxième but à la 70e minute de jeu, face à la Jordanie. Il a finalement été annulé pour une main de son coéquipier.
La Jordanie vient d'égaliser sur une magnifique frappe de son numéro 9 Ali Olwan ! 1-1
AN ABSOLUTE BELTER! 💥
Romano Schmid rockets it home from outside the box as Austria take a 1-0 lead over Jordan!#FIFAWorldCuppic.twitter.com/1HR4ajmwMl
— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) June 17, 2026