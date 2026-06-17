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En directCoupe du monde 2026 : l'Angleterre mène face à la Croatie (1-0), le Portugal rate son entrée contre la RD Congo (1-1)

[REUTERS/Issei Kato]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
La nuit dernière, Lionel Messi a écœuré l'Algérie 3-0, tandis que le deuxième match du groupe J, opposant l'Autriche à la Jordanie. Ce mercredi, le Portugal a raté son entrée contre la RD Congo (1-1). Suivez notre direct.
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But de l'Angleterre

En ce début de match, l'Angleterre obtient un pénalty après une faute de Luka Modric sur Noni Madueke.

Harry Kane voit sa tentative détournée par Dominik Livakovic mais l'arbitre français Clément Turpin le fait retirer et l'attaquant anglais le transforme.

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Coup d'envoi d'Angleterre-Croatie

C'est parti entre Anglais et Croates pour ce gros choc entre grosses nations européennes. Le match se joue à Arlington dans le Texas.

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C'est fini, le Portugal surpris par la RD Congo

Et une nouvelle surprise dans cette Coupe du monde. Pour son entrée en lice, le Portugal de Cristiano Ronaldo n'a pu faire mieux que le match nul (1-1) contre la RD Congo. 

Joao Neves avait ouvert le score dès la 6e minute. Yoane Wissa a égalisé juste avant la mi-temps.

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Egalisation de la RD Congo !

Juste avant la pause, Yoane Wissa égalise pour la RD Congo face au Portugal !

L'attaquant inscrit ainsi le tout premier but de l'histoire des Léopards en Coupe du monde.

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But pour le Portugal !

Après six minutes de jeu, c'est Joao Neves, le milieu de terrain du PSG, qui ouvre le score de la tête pour le Portugal. Ca fait 1-0.

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C'est parti entre le Portugal et la RD Congo

Le coup d'envoi est donné entre le Portugal de CR7 et la RD Congo à Houston.

Sur les réseaux
Le Portugal fait son entrée dans la compétition ce mercredi face à la RDC

Le Portugal va affronter la République démocratique du Congo ce mercredi à 19h, comptant pour le groupe K. 

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L'Autriche bat la Jordanie (3-1), Marko Arnautovic scelle le score sur pénalty

L'Autriche a battu la Jordanie (3-1) dans ce deuxième match du groupe J. Marko Arnautovic a inscrit le troisième but sur pénalty en toute fin de rencontre. 

L'Autriche repasse devant, 2-1 face à la Jordanie

Les joueurs au maillot rouge ont repris l'avantage face à la Jordanie (2-1) grâce à un but contre son camp du numéro 5, Yazan Abu Arab. 

Aurnautovic pensait avoir redonné l'avantage à l'Autriche, le but est finalement annulé

L'attaquant autrichien Marko Arnautovic pensait avoir redonné l'avantage à son pays en inscrivant le deuxième but à la 70e minute de jeu, face à la Jordanie. Il a finalement été annulé pour une main de son coéquipier. 

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La Jordanie égalise sur une merveille de frappe !

La Jordanie vient d'égaliser sur une magnifique frappe de son numéro 9 Ali Olwan ! 1-1

L'Autriche ouvre le score face à la Jordanie !
Coupe du monde 2026FootballEquipe de France

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