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Coupe du monde 2026 : pourquoi Yoane Wissa est-il entré dans l’histoire de la RD Congo contre le Portugal ?

Yoane Wissa a inscrit le premier but de l'histoire de la RDC en Coupe du monde. [REUTERS/Annegret Hilse]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi 17 juin, Yoane Wissa est entré dans l'histoire de la République démocratique du Congo lors du match contre le Portugal à la Coupe du monde 2026.

À jamais le premier. L'attaquant de la RD Congo, Yoane Wissa, est entré dans la légende de son pays ce mercredi 17 juin lors du match nul (1-1) décroché face au Portugal de Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde 2026.

Auteur de l'égalisation des Léopards juste avant la mi-temps, le joueur de Newcastle, passé notamment par Lorient, est devenu le tout premier footballeur congolais à marquer un but dans un Mondial.

La RDC dispute en effet sa deuxième Coupe du monde après celle de 1974, lorsqu'elle s'appelait le Zaïre. A l'époque, aucun but n'avait été inscrit par les Léopards. Cette statistique a donc été effacée, dès le premier match de cette édition 2026.

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Et pour ajouter du bonheur à Wissa, il pourra se dire qu'il est celui qui a permis à son pays de décrocher le premier point de l'histoire.

RD CongoCoupe du monde 2026FootballPortugal

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