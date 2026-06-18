Athlétisme : une médaillée olympique et championne du monde victime d’un malaise en pleine course

L’athlète Jenny Simpson, triple médaillée olympique et ancienne championne du monde du 1.500 mètres, a été victime d’un malaise mardi soir lors d’une compétition aux Etats-Unis.

Plus de peur que de mal. Jenny Simpson, championne du monde d'athlétisme du 1.500 m de 2011, âgée de 39 ans, a été victime d’un malaise alors qu’elle accompagnait un groupe d’athlètes lors d’une course en Caroline du Nord, mardi 16 juin.

A Raleigh, là où s’est déroulée la compétition, l’ancienne championne du monde a perdu connaissance quelques minutes avant d’être prise en charge. Elle a été réanimée par les secouristes et a été transportée à l'hôpital.

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«Nous sommes infiniment reconnaissants envers les personnes qui ont réagi immédiatement, ainsi qu'envers les services d'urgence et les professionnels de santé qui ont géré la situation avec tant d'attention, d'urgence et de professionnalisme. Jenny reçoit d'excellents soins médicaux et nos pensées l'accompagnent, elle et sa famille, dans cette épreuve», a déclaré Sir Walter Running, l’organisateur de l’événement.

Jenny Simpson a disputé trois Jeux olympiques (Pékin 2008, Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016) et a remporté le bronze au Brésil. Championne du monde du 1500 m en 2011, elle a ensuite remporté des médailles d'argent dans cette même épreuve aux championnats du monde de 2013 et 2017. Elle a décroché 11 titres nationaux américains avant de prendre sa retraite sportive en 2024.