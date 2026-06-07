Athlétisme : depuis quand Armand Duplantis n’avait-il plus perdu un concours de saut à la perche ?

Ce dimanche, Armand Duplantis, patron du saut à la perche, s’est incliné pour la première fois depuis près de trois ans lors du meeting de la Diamond League à Stockholm, à domicile.

Il est finalement humain. Le recordman du monde de la perche Armand Duplantis a terminé à la deuxième place du concours de Stockholm, ce dimanche, en ne franchissant que 5,80 m. C’est la première fois depuis près de trois ans que le Suédois ne remporte pas une compétition.

Mondo Duplantis battu à la perche lors du meeting de Stockholm, une première depuis 2023#lequipeATHLEpic.twitter.com/t6CJO0y8Jb — L'Équipe (@lequipe) June 7, 2026

Battu par l’Australien Kurtis Marschall, Duplantis n’avait plus connu la défaite depuis le 12 juillet 2023 à Monaco.

«J’aimerais être un peu plus en colère, mais je ne le suis pas vraiment», a confié «Mondo» au public présent. «Je m’excuse auprès de tous ceux qui sont là. J’aurais voulu être un peu meilleur avec vous. En même temps, je vais me marier juste après.»

«Lui prendre le scalp, c’est génial, mais il reste clairement le numéro un», a réagi le vainqueur du jour. «Il va être le plus grand pendant encore longtemps et j’ai hâte de continuer à revenir ici et à me battre encore et encore contre lui. C’est un sport incroyable et c’est vraiment compliqué quand les conditions sont comme ça, avec des vents un peu piégeux.»