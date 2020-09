Pourquoi les pneus sont-ils de couleur noire ?

A de rares exceptions près, les pneus de voiture ont tous la même couleur. Un phénomène qui s’explique par la présence de noir de carbone.

A l'origine, cette particule servait d'agent de renforcement et constituait près du tiers de la masse d'un pneu de 10 kg, le reste étant fait de gomme ainsi que de fils textiles et métalliques. Mais aujourd'hui, ce produit a été remplacé par de la silice, qui est plus résistante et offre une meilleure adhérence sur un terrain humide. Elle permet également de réduire de 20 % la perte d’énergie due au roulement.

Le noir de carbone a toutefois été maintenu dans la composition, en petite quantité, pour conserver cette couleur des pneus. En son absence, ils auraient en effet une couleur beige, la silice pure blanche se mélangeant au caoutchouc et à d’autres adjuvants chimiques.

A noter que le noir de carbone est aussi utilisé dans les colorants alimentaires ou encore l'encre des photocopieuses.