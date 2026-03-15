Essonne : contrôlé pour un joint, il conduit la police à une cache d'armes

À Athis-Mons dans l'Essonne, la perquisition réalisée vendredi 13 mars chez un homme interpellé pour consommation de stupéfiants a permis de mettre la main sur plusieurs armes lourdes.

C'est un contrôle de police classique qui devait se dérouler vendredi 13 mars, en fin d'après-midi dans l'Essonne. Mais alors qu'une odeur de cannabis émanait d'un parking sous-terrain d'Athis-Mons, les forces de l'ordre y ont retrouvé un homme de 29 ans en train de fumer un joint.

Une situation qui a poussé les policiers à procéder à un contrôle. Également en possession d'une petite quantité de stupéfiants, l'homme a ensuite vu sa voiture être perquisitionnée.

Et après le véhicule, place au domicile, également situé à Athis-Mons. Là-bas, les forces de l'ordre ont fait une étonnante découverte, avec pas moins de quatre armes de poing ainsi que sept armes d'épaule dont une Kalachnikov. Le tout accompagné de près de 1.000 cartouches.

L'homme connu pour des faits similaires

Cette copieuse découverte est loin de rassurer les habitants, qui se disent «inquiets», en raison de l'importances des armes retrouvées. «Ça fait très peur. Je me dis que je ne peux plus sortir en étant rassurée», s'est attristée une riveraine.

Alors qu'un autre habitant a confié : «C'est inquiétant parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut lui passer dans la tête. Il peut sortir ses armes dans la rue et nous tirer dessus».

Connu par les services de police pour des faits similaires, l'homme de 29 ans a été placé en garde à vue. L'enquête devra ensuite déterminer si l'individu fait partie d'un trafic de stupéfiants de grande ampleur.