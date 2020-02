Un étiquetage pour le bien-être animal en supermarché

Bonne nouvelle pour les consommateurs soucieux des méthodes d'élevage des animaux, les étiquettes «bien-être animal» seront de plus en plus présentes en supermarché. Des étiquettes qui pourront permettre aux consommateurs de choisir leur viande en toute connaissance de cause.

Dans un premier temps apposées aux volailles, avant d’être développées vers d’autres types de viandes, ces étiquettes indiqueront notamment les méthodes d’élevage utilisées.