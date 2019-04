Game of Thrones : pourquoi un tel engouement ?

Après plus d'un an et demi d'attente, les fans de Game of Thrones peuvent enfin renouer avec leur série préférée ! Le premier épisode de la 8eme et ultime saison suivie dans 186 pays a été diffusé cette nuit à 3h du matin heure française.

Si le style de la série n’apparait pas forcément comme accessible à tous les publics, Games of Thrones est l’une des séries les plus suivie dans le monde. Et les fans, qui attendaient leur série depuis 22 mois sont prêts.

Ils ont jusqu’au 19 mai prochain pour profiter pleinement de la dernière saison.