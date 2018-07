Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Le retour de la famille Parr dans «Les Indestructibles 2», le nouvel ovni cinématographique de Quentin Dupieux et un drame en pleine mer... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«Les indestructibles 2», de brad bird

Alors qu’il sort cette semaine en France, quatorze ans après le premier volet récompensé par l’Oscar du meilleur film d’animation en 2005, «Les Indestructibles 2» a déjà cumulé plus de 300 millions d’euros de recettes, pulvérisant le record pour ce type de production sur le sol américain. Dans cette suite des studios Disney-Pixar, doublée dans la version française par Louane Emera, Amanda Lear et Gérard Lanvin, l’histoire commence là où elle s’est arrêtée, s’ouvrant sur une scène d’action pleine de panache, menée tambour battant par le réalisateur Brad Bird. Très vite, l’avenir de la famille des super-héros masqués est menacé.

Bannis du système de protection gouvernemental, Bob Parr, sa femme Hélène, alias Elastigirl, et leurs trois enfants Violette, Flèche et le bébé Jack-Jack – drôlissime car incapable de gérer ses super-pouvoirs – se retrouvent comme de simples citoyens. C’est sans compter sur le milliardaire Winston Deavor, et sa sœur Evelyn, qui les engagent pour redorer le blason des justiciers. Pour assurer cette campagne de réhabilitation et combattre les méchants, la mère de famille est choisie, contre toute attente, pour renfiler son collant, laissant son mari au foyer s’occuper des tâches ménagères, des devoirs et des peines de cœur de sa fille adolescente. «Les Indestructibles 2» séduit donc par son double niveau de lecture, qui plaira aussi bien aux enfants qu’aux parents, son humour, son découpage et son ambiance «rappelant les films d’espionnage, très sophistiqués, des années 1960», comme le souligne Holly Hunter, la voix américaine de la super-héroïne, Hélène.

«au poste !», de quentin dupieux

Une garde à vue jubilatoire à voir de toute urgence. Plus conventionnelle dans la forme et moins hermétique dans le fond que certains de ses précédents films comme «Rubber» (2010) ou «Wrong Cops» (2014), la nouvelle réalisation de Quentin Dupieux, alias Mr Oizo, conserve néanmoins le style singulier et inclassable du cinéaste qui signe son retour en France. Dans «Au poste !», comédie déjantée alternant huis clos dans un commissariat et flash-backs ponctués d’humour caustique, Benoît Poelvoorde incarne un flic pointilleux mais incompétent, face à Grégoire Ludig (moitié du Palmashow), suspecté de meurtre. La galerie de seconds rôles (Marc Fraize, Anaïs Demoustier, Orelsan), tous plus cinglés les uns que les autres, participe à cette plongée jouissive dans l’imaginaire de Quentin Dupieux, aussi incompréhensible, parfois, que lorsque l’un des héros se met à manger sans raison une coquille d’huître.

«à la dérive», de Baltasar Kormakur

Seul face à la nature déchaînée, un thème largement privilégié par Baltasar Kormakur. Après «Survivre» (2013) sur le naufrage d’un chalutier, et «Everest» (2015), où des alpinistes chevronnés se retrouvent piégés lors d’une ascension, le réalisateur islandais revient avec le drame marin «A la dérive», adapté de l’autobiographie de Tami Oldham Ashcraft. A 23 ans, la jeune Américaine décide avec son fiancé britannique, rencontré sur l’île paradisiaque de Tahiti, de convoyer un voilier de 13 m à travers le Pacifique. Mais un terrible ouragan ­ravage leur bateau et blesse grièvement le bien-aimé Richard. S’ensuivent 41 jours de survie en pleine mer, avec, pour arme, le courage et l’amour. Contrairement à «All is Lost» avec Robert Redford traitant du même sujet, «A la ­dérive» s’adresse à un public de jeunes adultes à l’âme romantique. Au-delà du calvaire, le récit se concentre sur la romance entre Shailene Woodley («Divergente») et Sam Claflin («Hunger Games»), plutôt convaincants, et tous deux habitués à des productions pour adolescents. Les flash-backs, en revanche, déçoivent par une overdose de mièvrerie.