La série d'action punk «Deadly Class» à découvrir le 17 avril sur Canal+Séries

Adaptée de la BD subversive de Rick Remender par Rick Remender, Deadly Class détourne les codes du teen drama pour offrir un trip punchy et bordeline à souhait.

Produite notamment par les frères Russo (Avengers : Infinity War), la série plonge au coeur d’une sombre et ultra-violente San Francisco, à l’époque de Ronald Reagan, ennemi juré du héros Marcus (Benjamin Wadsworth) qui reproche au Président américain la mort de ses parents...

Recherché par la police depuis qu’il a mis le feu à l’orphelinat où il vivait, l’ado est recruté par Maître Lin (Benedict Wong), le directeur impitoyable d’une institution secrète qui enseigne depuis plusieurs générations l’art de la mise à mort à des familles de criminels. Une école privée élitiste où les élèves ont constitué des groupes (gang mexicain, yakusas, suprémacistes blancs, mafia russe ou encore gothiques...). Un monde hostile dont Marcus, relégué à la bande des «rats», va devoir rapidement apprendre les codes s’il veut survivre...

