Vidéo : Golden Moustache parodie Game of Thrones avec son bureau des plaintes

Le collectif Golden Moustache pousse à nouveau les portes de son bureau des plaintes pour un sketch spécialement dédicacé à la série phénomène Game of Thrones.

Depuis le 12 avril, les fans de Golden Moustache peuvent découvrir Vincent Tirel dans le rôle d’un mestre recevant un à un les personnages principaux de Game of Thrones. Et ces derniers en ont manifestement gros sur la patate.

Jon Snow est dégoûté d’apprendre qu’il sera difficile de poursuivre sa relation avec sa petite amie, qui est en fait sa tante, Daenerys Targaryen. Celle-ci hurle à l’idée que le Roi de la Nuit ait pu lui voler un de ses dragons avec une telle aisance alors qu’il lui a fallu faire d’énormes sacrifices pour les avoir.

Jaime Lannister, qui trouve injuste que sa relation avec sa sœur soit à ce point mal perçue, aimerait trouver le moyen de se soulager… mais avec une main en or, c’est quand même moins pratique. Arya demande ce qui l’empêche de devenir chevalier, Jorah se voit expliquer ce qu’est la «friendzone» et la raison pour laquelle il ne pourra jamais la quitter, et Cersei Lannister cherche désespérément la cave à vin la plus proche. Avec Adrien Ménielle, Marion Seclin, Emy LTR, et bien d’autres.