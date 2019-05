Beverly Hills 90210 : La première bande-annonce du retour de la série culte

La chaîne américaine Fox a dévoilé la première bande-annonce du revival de la série Beverly Hills 90210 qui sera diffusé à partir du 7 août prochain.

Les acteurs de la série originale, à savoir Tori Spelling, Jennie Garth, Shannen Doherty, Jason Priestley, Brian Austin Green, Ian Ziering ou encore Gabrielle Carteris apparaissent à l’image tandis que les notes de musique du générique de la série culte retentissent.

Bringing the fun to FOX with the cast of @BH90210 #FoxUpfront pic.twitter.com/1k5zmqWDxp

— FOX (@FOXTV) 13 mai 2019