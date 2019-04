«Riverdale» : les dernières séquences avec Luke Perry seront diffusées cette semaine

La dernière apparition de Luke Perry dans la série pour ados «Riverdale» sera diffusée le 24 avril sur la chaîne américaine CW et le 25 avril sur Netflix en US+24.

Après la mort soudaine de l'acteur le 4 mars dernier des suites d’un AVC, le tournage de la saison 3 de «Riverdale» avait été arrêté momentanément.

C’est donc au cours de l’épisode 19 de cette saison 3 qu’apparaîtra une ultime fois l’acteur comme l’a annoncé sur Twitter le producteur Roberto Aguirra-Sacasa : «Cette semaine sera diffusé le dernier épisode que Luke a tourné. Comme toujours, il livrera de sages paroles à Archie. Il y aura un moment magnifique et sincère entre un père et son fils. J'aurais aimé que ces scènes puissent durer pour toujours».

This week’s #Riverdale is the last episode Luke filmed. As always, Fred’s imparting words of wisdom to Archie. A beautiful, true moment between a father and his son. Wish these scenes could go on forever... pic.twitter.com/meokbvo0Wt

