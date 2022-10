Sécheresse dans le Var : les habitants de Seillans appelés à réduire leur consommation à 100 litres d'eau par jour

Cent litres d'eau par personne et par jour. A Seillans, petite commune du Var, le maire a décidé de réduire la consommation en eau de ses 2.500 habitants à ce seuil, alors que les nappes phréatiques qui alimentent le village sont toujours au plus bas, malgré les quelques pluies de ces dernières semaines.

Alors que les températures sont anormalement chaudes pour la saison, la sécheresse perdure dans le Var où neuf communes du département ont été contraintes de prolonger leurs mesures de restrictions d'eau, limitant (entre autres) la consommation à 100 litres d'eau par jour et par habitants. Une situation inédite à Seillans, où CNEWS s'est rendu.

Depuis plusieurs mois, un camion-citerne vient tous les matins approvisionner en eau tout un quartier de Seillans. Quelque 64.000 litres d'eau sont donc livrés quotidiennement. «Ce quartier est alimenté par une source, aujourd'hui insuffisante, et donc il faut compenser», explique le maire de Seillans (SE), René Ugo.

Des réducteurs de débit d'eau installés, une première en France

Ainsi, l'édile a décidé de réduire encore la consommation des habitants à 100 litres par jour et par personne, alors que la consommation moyenne pour un Français est d'environ 148 litres. Il est également allé plus loin en installant une centaine de réducteurs, diminuant mécaniquement le débit d'eau dans les foyers de ses habitants. Et il s'agit d'une première en France. Car ce dispositif est en général installé dans les pays où la sécheresse est chronique, notamment en Australie.

En parallèle, huit autres communes ont par ailleurs pris cette même décision pour leurs 30.000 administrés. Il s'agit des communes de Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tourrettes et Tanneron.