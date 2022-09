«On ne pensait pas qu'en milieu rural, cela pouvait arriver», témoigne un maire agressé

En décembre 2021, le maire de Ledeuix (Pyrénées-Atlantiques), Bernard Aurisset a été violemment agressé devant l'école du village. Plusieurs mois plus tard, le traumatisme est toujours présent et il s'interroge sur cette agressivité de plus en plus courante contre les élus.

Il a toujours le coeur serré lorsqu'il passe devant l'école de Ledeuix. Un matin de décembre 2021, l'édile, Bernard Aurisset, avait été violenté devant l'établissement scolaire par un parent d'élève, mécontent d'un signalement aux forces de l'ordre pour des incivilités. Plusieurs mois après, le maire, toujours marqué par son agression, témoigne au micro de CNEWS et dénonce une violence de plus en plus forte.

Ce jour de 2021, sous les yeux des jeunes élèves et du personnel d'établissement, l'édile avait terminé le visage en sang. «Il est arrivé vers moi, il a commencé à m'insulter, à me bousculer, et les coups sont partis», raconte Bernard Aurisset.

«On ne pense pas que dans une commune comme nous, en milieu rural, ça puisse arriver», souligne-t-il.

Des violences devenues presque quotidiennes

Et pourtant, dans la ville de 1.000 habitants, Bernard Aurisset intervient presque tous les jours pour des violences, des rodéos nocturnes. «C'est tout le temps. C'est tout le temps dans l'agressivité et de plus en plus», déplore-t-il. Et de poursuivre : «Aujourd'hui, on arrive à un point où les élus, ils ne veulent plus y aller».

L'agresseur de Bernard Aurisset doit être jugé pour ses violences dans quelques jours. Il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement.