France-Maroc : témoin de la mort d'Aymen à Montpellier, il raconte

Alors qu’un jeune de 14 ans a été mortellement percuté mercredi soir par un véhicule à Montpellier (Hérault), après le match France-Maroc, un témoin qui a vu la scène raconte.

Le deuil a surgi au beau milieu des célébrations pour la qualification de la France en finale du Mondial de football, mercredi soir, à Montpellier. Un adolescent de 14 ans, Aymen, a été heurté par un véhicule et a succombé à ses blessures. Une scène terrible à laquelle Karim a assisté. Il raconte auprès de CNEWS.

De cette soirée, le jeune homme se souvient surtout d'avoir fait ce qu'il pouvait pour secourir la victime. Aymen présentait «une plaie sur la tête» et «on a essayé de lui faire les premiers soins», relate Karim.

L'auteur des faits en fuite

Il évoque un «massage cardiaque», mais aussi un «garrot», posé sur la tête de l'adolescent «pour pas que le sang coule». Aymen «réagissait» et «serrait les mains quand on lui demandait».

Mais, rapidement, «au bout de quelques minutes», il «a fermé les yeux». Les pompiers sont arrivés, la famille de la victime aussi. Et Karim se souvient du père d'Aymen, «en état de choc».

Les pompiers n'ont pas pu sauver l'adolescent, qui est mort peu de temps après sa prise en charge médicale. Les circonstances de sa collision avec le véhicule restent pour l'heure floues. D'après le parquet de Montpellier, cette voiture serait «sorti violemment de la file de véhicules qui la précédaient» à la suite de «la préhension» du drapeau français tenu à sa fenêtre.

Le conducteur a pris la fuite après avoir heurté Aymen et sa voiture a été retrouvée à proximité des lieux. Une enquête a été ouverte et «de nombreuses investigations et examens techniques sont en cours pour retrouver l'auteur des faits», selon le parquet.