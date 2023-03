Seine-Saint-Denis : les agressions des chauffeurs de taxi se multiplient

Depuis la mi-février, quatre chauffeurs de taxi ont été agressés en Seine-Saint-Denis, victimes de violences physiques et morales.

Un phénomène de plus en plus récurrent. Depuis la mi-février, les agressions à l’encontre des chauffeurs de taxi en Seine-Saint-Denis se sont multipliées. En effet, quatre conducteurs ont subi des violences physiques ou morales.

«On a tenté de me racketter de jour devant un commissariat», a témoigné à CNEWS Mouhssine Berrada, chauffeur de taxi et représentant de l’Union Syndicale des taxis. Ce dernier milite pour la généralisation des caméras embarquées, qui permettent de «mémoriser les agressions et actes d’incivilités» et ainsi de faciliter le travail des forces de l’ordre.

En raison de ces agressions, certains chauffeurs ont même décidé d'arrêter de travailler la nuit.

En réaction à ces agressions, la principale compagnie de taxi, G7, a affirmé faire le maximum pour assurer la sécurité de ses chauffeurs.

«G7 a pris la décision d’organiser des groupes de travail avec les chauffeurs pour étudier toutes les pistes possibles et s’assurer que tout est bien mis en œuvre pour améliorer la sécurité des chauffeurs affiliés», a indiqué l’entreprise dans un communiqué.