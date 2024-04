JO 2024 : le centre aquatique olympique plonge dans le grand bain à Saint-Denis ce jeudi

Deux ans et demi après le début des travaux dont le coût s’est envolé à 175 millions d’euros, le Centre aquatique olympique de Saint-Denis sera inauguré par le président de la République Emmanuel Macron ce jeudi 4 avril.

Un coup de projecteur après une immense polémique. Le chef de l’État Emmanuel Macron sera présent à Saint-Denis ce jeudi pour y inaugurer le Centre aquatique olympique. Le site de 2,5 hectares, haut de 30m et long de 114m, a été conçu spécialement pour les JO 2024.

Il accueillera l’ensemble des épreuves olympiques de plongeon, de natation synchronisée et de water-polo. Pour cela, trois bassins seront mis à disposition : un de 50m pour les nageuses et les matchs de water-polo, une piscine pour le plongeon et un bassin d'échauffement.

Afin de tester ces équipements, une épreuve dans chacun des sports mentionnés ci-dessus sera organisée au Centre aquatique olympique du 1er au 10 mai prochain.

Le couac à Saint-Denis sur les épreuves de natation en ligne

La piscine olympique, dont le coût a évolué de 90 millions d’euros dans le projet initial en 2017 à 175 millions d’euros aujourd’hui, a finalement vu l’organisation de l’épreuve de natation en ligne lui être retirée au profit de l’Arena La Défense à Nanterre.

En cause, sa capacité a été réduite afin de faire baisser l’enveloppe globale du projet estimée comme trop conséquente. La nouvelle jauge de 5.000 spectateurs décidée par l’organisation a été jugée insuffisante par la Fédération internationale. Cette dernière impose un minimum de 15.000 places pour les épreuves de natation de niveau mondial, excluant de facto le site.

Après les JO 2024, le Centre aquatique olympique sera transformé en une zone d’activités multisports pour le grand public. Dès le 2 mai 2025, le bassin d’apprentissage, le bassin aqualudique, la salle d’escalade et celle de fitness seront mis à disposition des habitants de la région. Le complexe servira aussi de lieu de compétition pour la fédération française de natation en raison de l’organisation des championnats d’Europe de Natation en 2026.