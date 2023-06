Tarn-et-Garonne : le maire de Montjoi menacé de mort pour un différend avec un éleveur après une vidéo d'un influenceur d'extrême droite

A la suite d’un différend avec un éleveur, médiatisé via une vidéo à charge postée par l’influenceur d'extrême droite Papacito, le maire de Montjoi (Tarn-et-Garonne) Christian Eurgal a reçu une multitude de menaces de mort.

Un harcèlement en ligne qui lui rend la vie difficile. Un simple conflit entre un propriétaire et un éleveur du village de Montjoi (Tarn-et-Garonne), à la suite de l’utilisation d’un chemin, a mis le maire de la commune, Christian Eurgal, dans une situation délicate.

«C’est une histoire qui a commencé il y a 18 ans. C’est un différend pour un chemin avec un éleveur qui est arrivé dans la campagne. J’ai été séquestré par l’éleveur pendant 1h30 dans mon bureau de la mairie. C’est la gendarmerie qui est venue me libérer. Se voyant perdant, il a fait appel à Papacito et aussitôt, la polémique est arrivée. J’ai été menacé à l’occasion de cette deuxième vidéo», a témoigné le premier édile sur CNEWS.

La vidéo de Papacito a amplifié les menaces contre le maire

Dans une vidéo intitulée «infestation de fouines à Montjoi», vue 505.000 fois sur Youtube en trois semaines, l’influenceur d'extrême droite Papacito s’est attaqué verbalement au maire du village. Le Youtubeur avait déjà fait une première vidéo sur l’affaire quelques mois plus tôt. Il accusait déjà le maire d’avoir favorisé le propriétaire britannique au détriment de l’éleveur.

«Tout ce qui a été dit est un mensonge. Le net a fait beaucoup de mal, j’en souffre. Dans la deuxième vidéo, on les voit dans un 4x4 dans une carrière, armés jusqu’aux dents (…) Ils disent ‘On va à la chasse de la fouine‘ car ils m’ont surnommé la fouine. Ensuite on les voit m’attraper, me passer à tabac, me violer et me laisser pour mort. Depuis cette vidéo, je reçois énormément de menaces de mort, plus des messages obscènes par centaines», a détaillé le maire.

Deux individus ont par ailleurs été condamnés à trois mois de prison avec sursis pour avoir dérobé le drapeau français accroché au fronton de la mairie de Montjoi. Ces derniers ont assuré que leur geste survenait après avoir vu la dernière vidéo de Papacito sur cette affaire.