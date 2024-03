Var : une supérette prise pour cible lors d'un violent braquage

À Fayence dans le Var, une supérette a été la cible d’un violent braquage mercredi 27 mars. Le gérant a été frappé à coup de crosse et en sort avec des séquelles psychologiques.

Un butin estimé à plus de 1.000 euros. A Fayence, village d'un peu moins de 6.000 habitants situé dans le Var, les habitants sont sous le choc depuis quelques jours. Et pour cause, une supérette a été prise d’assaut par deux jeunes hommes mercredi soir aux alentours de 22 heures.

Captées par les vidéos de caméra surveillance du commerce, les images montrent deux individus, visage dissimulé, s’introduire dans le magasin avec une arme à feu. Sous la menace de l’arme, le gérant de la supérette a alors été contraint de leur donner le contenu de la caisse. L’un des deux braqueurs a ensuite infligé plusieurs violents coups au patron avant de prendre la fuite avec le second.

«On ne pensait pas que cela pouvait se passer à Fayence, qui est une ville assez calme», a déclaré un employé de la supérette présent au moment du braquage. Face à ce déferlement de violence, le maire de la commune Bernard Henry a décidé de rajouter une dizaine de caméras supplémentaires au réseau de vidéo surveillance déjà existant. En outre, à partir du 1er mai un policier municipal de plus sera engagé.

Pour l’heure, une enquête a été ouverte pour retrouver les deux auteurs du braquage toujours en fuite avec le butin.