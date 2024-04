Agression d'une octogénaire à Cannes en 2021 : l'un des jeunes interpellé cette fois sur un point de deal

Deux ans après l'agression à Cannes d'Angèle, une retraitée alors âgée de 89 ans, l’un des agresseurs, mineur et déjà condamné par le tribunal pour enfant de Grasse, a été arrêté par la police en possession de drogue jeudi dernier.

Une agression qui avait ému la France entière. Deux ans après l'agression d'Angèle Houin, une retraitée âgée à l'époque de 89 ans, en pleine rue à Cannes (Alpes-Maritimes), les agresseurs sont revenus en ville, d'après le maire David Lisnard. L'un d'eux a été interpellé par la police municipale en possession de stupéfiants.

«Dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2h30 du matin, il a été interpellé vers un point de deal que l’on connaît parfaitement puisqu’on y passe régulièrement la nuit et le jour. Il a été interpellé sur ce point de deal et se trouvait en possession de stupéfiants», a précisé auprès de CNEWS Yves Daros, directeur de la police municipale de Cannes.

«Ramener ces jeunes à la République»

Un sentiment d’injustice pour le fils de la victime : «ça ne m’étonne pas car j’ai bien vu qu’ils n’avaient aucun remord pour l’histoire de ma mère. Quand ils sont passés ils avaient des arguments qui n’étaient pas satisfaisants, j’étais sûr qu’ils allaient recommencer dès qu’ils pouvaient. On marche sur la tête, il faut vraiment faire quelque chose parce que là ça va trop loin», a déploré René Ginola, fils d’Angèle.

Face à ce phénomène de délinquance des mineurs, le maire de Cannes et la députée LR Alexandra Martin se mobilisent. «Cette violence juvénile n’est plus à mettre dans les faits divers, mais elle est bien un phénomène de société et c’est la raison pour laquelle nous avons travaillé ensemble pour une proposition de loi qui permettrait de ramener ces jeunes à la République. Parce que ces jeunes répondent d’abord à la loi de leur communauté et à la loi de leur clan», a déclaré la députée.

Avec ce texte, Alexandra Martin propose au gouvernement d’adapter le Code pénal des mineurs, face à un phénomène grandissant.