Parisiens et touristes de passage, à vos vignettes : plusieurs centaines de policiers sont déployés sur la capitale pour le plan anti-pollution.

Pour rappel, les catégories 4, 5 et NC n'ont pas le droit de circuler dans Paris et dans la petite couronne depuis jeudi. En cas de non présence d'une vignette sur le véhicule, l'amende est de 68 euros.