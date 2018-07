Au Touquet, bilan positif pour les commerçants malgré la pluie

C'est la fin du mois de juillet et l'heure du bilan, donc, pour les commerçants situés dans les lieux à forte affluence estivale.

Pour ceux qui tiennent des boutiques au Touquet-Paris-Plage, ce bilan est plutôt positif malgré les fortes pluies qui ont touché la ville côtière du Pas-de-Calais.

Un taux de fréquentation plus élevé que celui de 2017, et qui s'explique, en partie, par la Coupe du monde et l'épopée de l'équipe de France.