Nouvelle flambée des prix des carburants

Les prix à la pompe grimpent de nouveau. Selon des chiffres officiels publiés lundi 6 août, les tarifs des carburants vendus dans les stations-service françaises sont en hausse cette semaine.

Cette hausse ne concerne pas uniquement le gazole, l'essence a aussi pris quelques centimes. Comptez pour le gazole près 1,45 euros le litre, soit une augmentation d'un peu plus d'un centime. Quant au sans plomb 95, le litre est à 1,55 euros, soit une augmentation de deux centimes. En un an, les prix des carburants ont augmenté de vingt à vingt-cinq centimes par litre.

En cause, la flambée du prix du baril de Brent, passé en un an de cinquante dollars à soixante-treize dollars et notamment en raison de la crise au Venezuela et des tensions avec l'Iran. Une augmentation qui intervient à une période où les Français font davantage le plein de carburant avec les grands départs et retours de vacances d'été.