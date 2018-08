Ne plus se souvenir de sa soirée, avoir subi des violences, autant de conséquences du black-out alcoolique qui est de plus en plus présent chez les jeunes.

C'est un danger au même titre que la drogue, mais il ne fait pas l'objet d'une prévention similaire.

Pourtant, le black-out alcoolique est présent chez de plus en plus de jeunes et peut avoir des conséquences terribles.