Ariège : le ministre de l’Éducation nationale fait du rafting

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est aujourd'hui en visite en Ariège.

Les vacances n'étant pas terminées pour les enfants, il a commencé la journée par les activités extra-scolaires en s'essayant au rafting.

Le reste de la journée devrait être plus studieux et plus tourné vers la rentrée scolaire, puisqu'il doit rencontrer les représentants de l'éducation du département et visiter l'Université d'été du numérique Ludovia.