Le paquebot Normandie comme si vous y étiez au musée de Saint-Nazaire

Il était le plus grand et le plus prestigieux paquebot du monde au début du XIXe siècle : le Normandie, fierté de l'industrie navale française, s'expose au musée de Saint-Nazaire.

Si il a sombré dans le port de New York en 1942, le paquebot aura impressionné le monde entier durant ses sept années de navette entre Le Havre et New York.

Symbole du luxe à la française, il s'expose aujourd'hui au grand public pour les journées du patrimoine. Une reconstitution grandeur nature qui permet de revivre (un peu) de la magie historique du Normandie.