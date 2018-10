La prévision de croissance française revue à la baisse par le FMI

Le dernier rapport du Fonds Monétaire International est publié mardi. Si la croissance mondiale est estimée à 3.7 % pour 2018, 2019 et 2020, le Fonds revoit à la baisse la prévision de croissance pour la France pour 2018 et 2019 notamment à cause de la concurrence commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Alors qu'elle était estimée en juillet à respectivement 1,7% pour 2018 et 1,8% pour 2019, la croissance française ne devrait plus s'établir qu'à 1,6% pour les deux années, soit une baisse de 0.1 et 0.2 points.

Pourtant le FMI salue les actions du gouvernement français en matière de réformes, notamment en ce qui concerne la réduction des dépenses publiques, ou la flexibilité du marché du travail. Mais la faible hausse du produit intérieur brut français au deuxième trimestre ainsi que la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis ont pour l'instant raison de ces efforts.

Avec une prévision de croissance de 2,9% pour 2019, l'économie américaine, elle, resterait exceptionnellement robuste, mais le FMI estime qu'à long terme, le pays pâtirait davantage que la Chine d'une telle guerre commerciale.