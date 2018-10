Quel est le profil type d'un macroniste ?

Pour la première fois, une étude, menée par le think tank Terra Nova, révèle les caractéristiques des adhérents à La République en marche. Ils s'avèrent être des novices de la politique, travaillent pour la plupart dans le privé et sont plus tolérants que la moyenne.

Masculin, jeune et urbain, voilà à quoi ressemble l’adhérent type à la République en Marche. C’est le résultat de cette vaste étude de Terra Nova, auprès de plus de 8 000 membres LREM.

Une première pour ce parti créé il y a à peine deux ans. Le marcheur s’y révèle plus libéral que la moyenne des Français, mais aussi très diplômé. En tout, l’institut a catégorisé les marcheurs en cinq profils types : les progressistes libéraux, les progressistes égalitaires, plus à gauche économiquement, les conservateurs libéraux, les modérés-conservateurs et de manière surprenante mais minoritaire, les euro dubitatifs.

Les adhérents sont très attachés à Emmanuel Macron, 85% d'entre eux estiment qu’il est le seul capable de réformer la France. Enfin, le marcheur est un européen convaincu. Une information précieuse pour le parti, à seulement huit mois des élections européennes.