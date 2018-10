Edouard Philippe annonce une «procédure de catastrophe naturelle accélérée» dans l’Aude

Edouard Philippe a annoncé, lundi, que le gouvernement allait mettre en œuvre la «procédure de catastrophe naturelle accélérée" dans l'Aude, où des inondations spectaculaires ont fait au moins 11 morts.

«Nous avons pris contact avec la Fédération française des sociétés d'assurance et nous lui avons indiqué combien il était nécessaire que les indemnisations des particuliers puissent être les plus rapides possibles», a ajouté le chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur par intérim.