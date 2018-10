Inondations dans l'Aude : ces bénévoles qui participent à la reconstruction

Lors de chaque catastrophe naturelle, lors d’attentats, lors des grandes manifestations, tous les acteurs de la sécurité civile sont mobilisés. Lors des inondations qui ont frappé l’Aude durant la semaine du 15 octobre, 700 pompiers et militaires ont été déployés sur place.

À ce nombre s’ajoute à chaque fois les renforts de la Protection civile française.

Ces bénévoles ont plusieurs missions : le déblaiement, le nettoyage et le pompage des habitations, la création et la gestion de centres d'accueil, ou encore le soutien sanitaire. Reportage à Trèbes, la ville qui a payé le plus lourd tribut lors de ces inondations.