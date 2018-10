Rixes : des protagonistes de plus en plus jeunes

Ils sont de plus en plus nombreux, mais surtout de plus en plus jeunes. En banlieue parisienne, le nombre de jeunes qui meurent suite à des rixes augmente.

Dans le 20e arrondissement de Paris et à Sarcelles : en quelques jours, deux jeunes ont perdu la vie dans des rixes. Une augmentation de ces bagarres est constatée et l’âge des membres est de plus en plus jeunes.

Pour Loïc Lecouplier, secrétaire national du syndicat de police Alliance Ile-de-France, on ne peut pas parler de bandes organisées. Des jeunes dans la rue aussi tard ? Une question qu’il faut se poser selon lui, mais le syndicaliste évoque également une responsabilité des parents.