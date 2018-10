Fatigué, Emmanuel Macron prend quelques jours de pause

Fini, le président jupitérien ne dormant que quelques heures par nuit ? Le Conseil des ministres, normalement prévu ce mercredi a été avancé à mardi. La raison : le président serait «claqué».

Coup de fatigue à l'Élysée. La faute à la fonction et à la mauvaise hygiène de vie qu'elle entraîne, selon Bernard Debré, médecin et ancien ministre qui a connnu plusieurs présidents.

Pour tenir, à chaque président son mode de vie. Si Nicolas Sarkozy ne buvait jamais et pratiquait beaucoup de sport, l'hygiène de vie de Jacques Chirac était sensiblement différente. Alors pour un quinquennat - ou plus - en pleine forme : la prescription du Docteur Debré : du repos, du sport, un peu de méditation et surtout, s'entourer de personnes capables de tirer la sonnette d'alarme en cas de surmenage.

Quatre jours sans rien faire avant de débuter le maraton des Hauts-de-France, «le président est très fatigué», reconnaît en petit comité Philippe Granjeon, délégué général de La République en marche par intérim : «c'était une erreur d'enchaîner New York avec les Antilles».

«Quand on est fatigué, il est important de se reposer au risque de perdre toute lucidité», se moque auprès de franceinfo un ancien conseiller de François Hollande. Le mythe du président jupitérien qui ne dort que quelques heures par nuit en a pris un coup alors que de nombreux observateurs n'ont pas manqué de remarquer les traits tirés du chef de l'État ainsi que ses premiers cheveux blancs.