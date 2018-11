La sécurité du président, au cœur des déplacements

Six individus soupçonnés d'avoir cherché à mener une action violente contre Emmanuel Macron ont été interpellés ce mardi 6 novembre par la DGSI. Comment la sécurité du président est-elle assurée lors de ces déplacements ?

Pour le président de la République, à chaque déplacement, la menace est partout. Avant chaque visite, une équipe de l’Elysée se rend sur place pour faire du repérage afin d’adapter au mieux le dispositif de sécurité.

Une fois sur place, il y a la garde rapprochée du président, au plus près de lui, et une autre équipe, plus discrète, qui se fond dans la masse pour observer la foule et détecter d’éventuels dangers.

Pour les commémorations du 11 novembre, le déplacement du chef de l'Etat dure une semaine. C’est un travail particulièrement éprouvant pour les services de sécurité.