Le nombre de diabétiques augmente dans le monde

La journée mondiale de la lutte contre le diabète a lieu ce mercredi. Une pandémie selon l'OMS, qui s'inquiète de voir le nombre de malades exploser dans le monde.

422 millions de personnes sont diabétiques, et ce chiffre pourrait atteindre les 640 millions d'ici 20 ans. En France, 8% de la population souffre de diabète, soit un peu plus de 5 millions de personnes, contre seulement 800.000 au début des années 1980.

La maladie consiste en un trouble de l'assimiliation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Les complications sont nombreuses. le diabète multiplie par huit le risque d'amputation, par huit également celui d'un infarctus ou d'un AVC. Le risque de dialyse pour insuffisance rénale est quand à lui neuf fois plus important. La maladie est enfin la première cause de cécité chez l'adulte.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diabète est aussi l'un des principaux tueurs au monde avec l'hypertension et le tabagisme. En France, c'est la région Grand-Est qui connaît la plus forte mortalité avec plus de 4.000 décès chaque année, recensés entre 2011 et 2013.