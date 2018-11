Manifestation des gilets jaunes place de la Concorde, mode d'emploi

Après la mobilisation du 17 novembre, les gilets jaunes veulent remettre le couvert samedi. Mais dans les rues de la capitale cette fois, place de la Concorde.

Pour les gilets jaunes la mobilisation du 17 novembre n’était que le début d’un vaste mouvement. L’objectif pour ce samedi 24 novembre : investir à nouveau la place de la Concorde, plus largement, et bloquer tout Paris.

Des dizaines d'appels sont relayés sur les réseaux sociaux, avec comme lieu de convergence la place de la Concorde, à deux pas des Champs-Élysées et du Palais présidentiel.

Mais le gouvernement met en garde, impossible d’organiser un tel événement dans ce secteur bondé de touristes et difficile à sécuriser. Sur un compte Facebook, 30.000 gilets jaunes ont d’ores et déjà annoncé participer au mouvement, plus de 200.000 se disent intéressés.